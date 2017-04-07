«Милан» нацелился на форварда «Реала» Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема попал в сферу интересов «Милана». Tuttosport сообщает, что 29-летний футболист является главной трансферной целью россонери на сезон-2017/18.
Источник отмечает, что «Реал» если и согласится продать француза, то за внушительную сумму. Предположительно речь пойдёт о € 60 млн. При этом «Милан» даже после продажи клуба сможет выплатить сразу лишь € 20 млн в течение первого года. Продажа клуба запланирована на 13-14 апреля.
Контракт Карима Бензема действует до июня 2019 года.