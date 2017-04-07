Матч ПФЛ «Сочи» — «Ротор-Волгоград» состоится на стадионе ЧМ-2018 «Фишт»

Клуб второго российского дивизиона «Сочи» сыграет домашний матч 24-го тура зоны «Юг» с командой «Ротор-Волгоград» на стадионе «Фишт», который будет принимать матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. Об этом сообщил Антон Лисин, руководитель пресс-службы оргкомитета «Россия 2018». Игра состоится 23 апреля.
«Первый тестовый матч на „Фиште“ в рамках подготовки к КК пройдёт 23 апреля, „Сочи“ сыграет с волгоградским „Ротором“. Уже 2 мая на стадионе состоится финал Кубка России, а 7 мая „Сочи“ примет „СКА-Ростов“, — передаёт слова Лисина корреспондент „Чемпионата“ Григорий Телингатер.
Эта игра станет второй на „Фиште“ после товарищеской встречи 28 марта, когда сборная России сыграла с командой Бельгии (3:3).