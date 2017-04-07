«Севилья» готова выкупить Йоветича у «Интера» за € 13 млн

Нападающий Стеван Йоветич, скорее всего, будет и дальше играть в Испании. Футболист на правах аренды выступает за «Севилью», а принадлежит «Интеру».
Tuttosport сообщает, что руководство испанского клуба довольно игрой 27-летнего форварда и готово выкупить контракт, истекающий в июне 2019 года. По данным источника, «Севилье» придётся заплатить около € 13 млн.
В нынешнем сезоне испанской Примеры Стеван Йоветич принял участие в 13 матчах (7 в основном составе), забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.