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Гвардиола: ссора в тоннеле после игры с «Челси»? Там не было ничего особенного

7 апреля 2017, пятница. 21:22. Футбол
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что после гостевого поражения от «Челси» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Англии он был вовлечён в конфликт между представителями команд в подтрибунном тоннеле. По данным английских СМИ, до рукоприкладства дело не дошло, но свидетели слышали разговоры на повышенных тонах.

«Ссора в тоннеле после матча с «Челси»? Тоннель на стадионе «Стэмфорд Бридж» слишком узок. Да ладно вам, там не было ничего особенного. Мы поздравили «Челси» с победой. «Манчестер Сити» всегда вежлив после поражений. А особенно вежливы мы после побед», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Челси Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
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