Гвардиола: ссора в тоннеле после игры с «Челси»? Там не было ничего особенного

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что после гостевого поражения от «Челси» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Англии он был вовлечён в конфликт между представителями команд в подтрибунном тоннеле. По данным английских СМИ, до рукоприкладства дело не дошло, но свидетели слышали разговоры на повышенных тонах.
«Ссора в тоннеле после матча с «Челси»? Тоннель на стадионе «Стэмфорд Бридж» слишком узок. Да ладно вам, там не было ничего особенного. Мы поздравили «Челси» с победой. «Манчестер Сити» всегда вежлив после поражений. А особенно вежливы мы после побед», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.