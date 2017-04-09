В Австралии арбитр назначил пенальти благодаря видеопомощнику

В матче 26-го тура австралийской А-лиги с участием клубов «Веллингтон Финикс» и «Сидней» использовалась система видеопомощника арбитра (VAR).
При счёте 0:0 во втором тайме защитник «Веллингтон Финикс» Марко Росси сыграл рукой в своей штрафной. Главный арбитр нарушение правил не зафиксировал, и матч продолжился. Однако спустя некоторое время рефери благодаря видеоассистенту принял решение назначить пенальти, который реализовал Бобо.
Завершилась встреча вничью со счётом 1:1. «Веллингтон Финикс» отыгрался в компенсированное время благодаря точному удару Майкла Макглинчи.
Видео можно посмотреть на YouTube.