Гризманн: «Реал»? Я ничего не исключаю, но я счастлив в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что счастлив в своём нынешнем клубе, но при этом не исключил возможность того, что может перейти в другую команду из Мадрида — «Реал».
«Я ничего не исключаю, но я счастлив в «Атлетико», – приводит слова 26-летнего французского форварда Marca.
Контракт Гризманна с «матрасниками» рассчитан до 2021 года. Соглашение предусматривает сумму отступных в размере € 100 млн.
Ранее капитан «Реала» Серхио Рамос заявил, что двери его клуба всегда открыты для таких игроков, как Гризманн.