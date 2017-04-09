Шалимов: ничья — закономерный результат матча «Краснодар» — ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче 22-го тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 1:1. «Быки» сыграли вничью в пяти из шести последних матчей РФПЛ.
«В первом тайме не справлялись в плане обороны, теряли игроков, ЦСКА создал много моментов. Во втором тайме мы выравняли игру, владели мячом, создали моменты, повели в счёте. Это был хороший тайм с нашей стороны. Но если сложить два тайма вместе, результат закономерен. На мой взгляд, всё закономерно.
Против ЦСКА тяжело играть в том плане, что их крайние защитники очень активно подключаются в штрафную, за спину линии обороны. Немного не справлялись с этим, но во втором тайме поправили.
Была ли эмоциональная речь в перерыве? В перерыве у нас эмоциональных речей почти не бывает. Просто подсказали, что нужно поправить», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».