Фонсека: ни в коем случае нельзя думать, что «Шахтёр» уже что-то выиграл

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от поражения «Черноморцу» в матче УПЛ, которое стало для «горняков» первым в турнире в нынешнем сезоне. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Есть поединки, которые сложно комментировать. Это один из них. Наша команда старалась делать всё, было много голевых моментов. Мы проводили практически всё время у ворот соперника. «Черноморец» же, пробравшись пару раз к нашим, воспользовался моментами и забил. Это футбол, и потому хочу поздравить соперника с победой.
Честно говоря, мы не слишком переживаем об оппонентах. В первую очередь должны думать о себе, о нашей команде. Давным-давно говорю футболистам: ни в коем случае нельзя думать, что мы уже что-то выиграли. Возможно, сегодняшний матч является отличным предупреждением, подтверждающим мои слова. Нужно ещё много работать и очень многое сделать для победы», — цитирует Фонсеку сайт «Шахтёра».
«Шахтёр» (63 очка) занимает первое место в таблице, опережая киевское «Динамо» на 14 баллов и сыграв на матч больше.