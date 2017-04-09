Хуммельс из-за повреждения не поможет «Баварии» в матче с «Реалом»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс не сыграет в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» из-за травмы лодыжки.
28-летний футболист получил повреждение на утренней тренировке команды и не смог продолжить занятие.
«Я определённо не смогу сыграть в среду», — приводит слова Хуммельса интернет-издание Goal со ссылкой на Bild.
Сколько времени придётся пропустить центральному защитнику из-за травмы, пока неизвестно.
Возобновил тренировки с командой нападающий Томас Мюллер, а голкипер Мануэль Нойер в выходные работал по индивидуальной программе.
Матч «Бавария» — «Реал» состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 12 апреля. Начало — в 21:45 мск.