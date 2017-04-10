Бубнов: Шатов поступил неправильно, а ответный аргумент Луческу – весомый

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился мнением о скандальном высказывании полузащитника «Зенита» Олега Шатова. После матча с «Анжи» (1:1) хавбек сине-бело-голубых, всю игру просидевший в запасе, на вопрос журналистов о сроках своего возвращения на поле ответил: «Главному тренеру и без нас хорошо». Позже Мирча Луческу отметил, что Шатов сам себя отдалил от команды травмами.
«Высказывание Шатова? Я считаю, что совершать публичные выпады против тренера, когда ты имеешь проблемы со здоровьем, неправильно. Его за такое могут и оштрафовать. Это странный выпад – он даже не конкретизирует ничего. Что он этим хотел сказать? Ответный аргумент Луческу – весомый. Шатов действительно много пропустил, он из-за этого и в сборной не играет. Кроме того, к нему были претензии по игре в принципе. Поэтому думаю, что Олег Шатов не прав», — сказал Бубнов в интервью порталу Sportbox.