Каррагер назвал игроков «Арсенала» трусами, уклоняющимися от проблем

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом, раскритиковал «Арсенал», игроков и тренерский штаб после поражения «канониров» от «Кристал Пэлас» (0:3).
«Иногда игроки после поражения дают интервью и пытаются оправдываться. Не нужно мне после игры говорить, что случилось, покажите мне игру!
Со стороны кажется, что игроки хотят перемен. Я уважаю Венгера, но пришло время что-то менять. Весь клуб – это одна проблема. В «Арсенале» привыкли считать, что место в четвёрке – отличный результат.
Забудьте про четвёрку, они должны бороться за трофеи, а не за попадание в топ-4. «Арсенал» утратил некоторые ценности, которые они использовали раньше.
Какой отец хотел бы, чтобы его дочь была знакома с игроком «Арсенала»? Вы бы хотели этого? Трусы, которые уклоняются от проблем? С «Арсеналом» явно что-то не так», — цитирует Каррагера The Telegraph.