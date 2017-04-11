Пищек: взрыв произошёл на пути в автобус. Бартру увезли в больницу с ранением

Защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек прокомментировал информацию о том, что около автобуса команды перед отправкой на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» прогремел взрыв. Футболист подтвердил информацию немецких СМИ о том, что его партнёр по команде защитник Марк Бартра в результате взрыва получил ранение руки.
«Взрыв произошёл, когда мы направлялись к автобусу и проходили мимо припаркованных машин. Сейчас всё в порядке. В результате взрыва у Марка травмирована рука, его отвезли в больницу», — приводят слова Пищека польские СМИ.
Дортмундская «Боруссия» официально объявила, что встреча с «Монако» перенесена на 12 апреля.