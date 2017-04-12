«Арсенал» хочет сделать Овермарса первым в истории клуба техническим директором

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность назначения на пост технического директора своего бывшего футболиста Марка Овермарса, сообщает Daily Mail. Руководители клуба хотят, чтобы человек на этой должности, которая будет введена в клубе впервые, отвечал не только за трансферы клуба, но и за всю футбольную составляющую в целом. Овермарс, по данным издания, является главным претендентом на этот пост.
Отметим, что на данный момент окончательное решение по всем вопросам в «Арсенале» принимает главный тренер Арсен Венгер. Неизвестно, как француз отреагирует на перспективу разделить полномочия с новым техническим директором, однако боссы «канониров» окончательно решили, что такой человек в клубе появится, утверждает источник.