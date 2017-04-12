Кркич: не предлагал себя «Эспаньолу»

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, защищающий на правах аренды цвета «Майнца», опроверг информацию о том, что намерен перейти в «Эспаньол». Испанские СМИ сообщали, что футболист сам предложил свои услуги каталонскому клубу.
«Я не предлагал себя «Эспаньолу». У меня всё ещё действующий контракт со «Сток Сити», а до конца нынешнего сезона хочу быть полезен «Майнцу», — написал футболист на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Кркич, игравший ранее за «Барселону» и являющийся воспитанником сине-гранатовых, пополнил состав немецкого клуба в зимнее трансферное окно. Со «Сток Сити» он связан контрактом до лета 2020 года.
За «Барселону» Кркич играл с 2007 по 2011 год, а также с 2013 по 2014 год.