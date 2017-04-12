Албин: поле «Крестовского» контролируют агрономы «Зенита», стадион готов

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге готов принимать футбольные матчи, процесс роста зелени контролируют агрономы «Зенита». Об этом сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.
«Поле (газон) сопровождают агрономы ФК „Зенит“ с момента засева травой, все инженерные системы готовы, кровля раздвинута (хотя это не влияет на качество продува газона), стадион готов принимать футбольные матчи, всё остальное в наших руках. Надеюсь, наш любимый клуб «Зенит» на новом стадионе будет радовать болельщиков каждой своей игрой и побеждать, побеждать, побеждать!
Да, на внешнем периметре находятся временные здания (сооружения), необходимые для размещения сервисных служб для целей проведения Кубка конфедераций, в частности, на внешней плите будет находиться техника и персонал для телевизионных трансляций футбольных матчей по всему миру», — написал Албин в «Фейсбуке».
Ранее в СМИ сообщалось, что газон на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге практически загублен.