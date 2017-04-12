Румменигге: поражены событиями в Дортмунде, футбол сплачивает людей

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил «Боруссии» слова солидарности после инцидента, который случился накануне в Дортмунде. Сегодня мюнхенская команда проведёт первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Реалом».
«Мы поражены вчерашними событиями в Дортмунде. Мы желаем всем игрокам, официальным лицам и болельщикам „Боруссии“ провести сегодня вечером успешный матч в мирной атмосфере. Травмированному Марку Бартре мы желаем скорейшего выздоровления. Надеемся, что в скором времени он вернётся на поле. Мы также желаем скорейшего восстановления получившим ранения полицейским. Футбол сплачивает людей», — цитирует Румменигге пресс-служба «Баварии».
Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесён на 12 апреля в связи с тремя взрывами накануне около автобуса немецкой команды. Инцидент произошёл, когда «Боруссия» уже была готова отправиться из гостиницы на стадион «Сигнал Идуна Парк».
Ранее также сообщалось, что в результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого диагностирован перелом и инородное тело в запястье.