Арбитра Мешкова перевели из категории Pro в А

Арбитра Виталия Мешкова перевели из категории Pro в А. Об этом говорится на сайте «Футбольные арбитры России». Мешков переведён в другую категорию судей из-за низкого уровня судейства в матче 22-го тура РФПЛ «Крылья Советов» — «Амкар» (2:2).
«В связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства матча чемпионат России по футболу «Крылья Советов» (Самара) –«Амкар» (Пермь) вывести из категории «Про» и перевести в категорию «А» высшей группы судей Виталия Мешкова», — говорится в сообщении.
Наказание также коснулось и ассистента судьи Рината Деушева, которого перевели из категории Pro в А.