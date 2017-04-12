«Динамо» досрочно обеспечило себе выход в РФПЛ

«Динамо», несмотря на ничью в матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Химками» (0:0), досрочно оформило возвращение в российскую Премьер-Лигу благодаря результату другого матча тура.
«СКА-Хабаровск» в Калининграде не сумел выиграть у «Балтики» и отстаёт от лидирующего «Динамо» на 22 очка. При этом до конца первенства остаётся семь туров.
В таблице ФНЛ «Динамо» (69 очков) уже не опустится ниже второй строчки, которую сейчас занимает «Тосно» (63). «СКА-Хабаровск» (47) располагается на третьем месте.
Из элиты российского футбола бело-голубые вылетели в прошлом сезоне впервые в своей истории.