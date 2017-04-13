Кинг: уверен, дома «Лестер» может создать «Атлетико» проблемы

Полузащитник «Лестер Сити» Энди Кинг прокомментировал результат первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико». «Лисы» в Мадриде потерпели поражение со счётом 0:1.
«Приехать сюда и всё ещё быть в игре было нашей целью. Надеюсь, что на своём поле мы отыграем дефицит, как сделали в предыдущем раунде. Мы знаем, что сильны дома, и я уверен, что мы можем создать «Атлетико» проблемы», — приводит слова Кинга официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между «Лестером» и «Атлетико» состоится 19 апреля.