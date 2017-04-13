Клопп: надеюсь, многие попросят у Гётце прощения

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, возглавляющий ныне «Ливерпуль», выступил в защиту полузащитника немецкой команды Марио Гётце. Игрока сборной Германии в последние годы немало критиковали за его игру, но по ходу нынешнего сезона выявилось, что у Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя на неопределённый срок. В этом сезоне Гётце уже точно не выйдет на поле.
«Проблемы Гётце со здоровьем – логическое объяснение проблем, которые выявились у него в последние годы. И я рад, что эта болезнь обнаружилась. Надеюсь, многие попросят у Гётце прощения. Это было бы правильно. Я сам на сто процентов уверен в этом футболисте», — цитирует Клоппа Sky Germany.
Гётце летом 2013 года перешёл в мюнхенскую «Баварию», но так и не сумел закрепиться в основном составе. В период выступления за мюнхенцев он неоднократно подвергался критике со стороны специалистов и СМИ. Перед стартом нынешнего сезона он вернулся в «Боруссию».