Кемпес: Сампаоли и Симеоне? И маг не сможет изменить менталитет игроков сборной

Бывший нападающий сборной Аргентины Марио Кемпес настроен достаточно пессимистично относительно перспектив национальной команды в свете грядущих перемен. На днях с поста главного тренера «альбиселесте» за неудовлетворительные результаты был уволен Эдгардо Бауса. В качестве главных кандидатов на этот пост назывались наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли и рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
«Сампаоли и Симеоне? И маг не сможет изменить менталитет игроков сборной и добиться чуда. Перемен в данный момент не сможет добиться никто», — цитирует Кемпеса EFE.
Под руководством Баусы команда провела лишь восемь матчей (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения). По итогам 14 туров отборочного цикла чемпионата мира «альбиселесте» с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Сампаоли контактировал с руководством ассоциации футбола Аргентины и дал согласие возглавить национальную команду.