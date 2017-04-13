Моуринью: «Манчестер Юнайтед» способен выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги Европы с «Андерлехтом», который состоится 13 апреля.
«Андерлехт» — хорошая команда, со своим стилем игры. Они много прессингуют и обладают талантливыми футболистами. Мы должны показать свою лучшую игру, если хотим выиграть.
У нас есть ещё вторая игра, но важно хорошо сыграть в первой. Честно говоря, у меня особые чувства к Лиге Европы. Мы можем выиграть этот турнир. Победа даст нам путёвку в Лигу чемпионов, но это также возможность выиграть трофей. Мы отдадим все силы в этом турнире и чемпионате, чтобы пробиться в Лигу чемпионов», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 апреля. Начало – 22:05 мск.
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