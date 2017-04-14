Кьюэлл покинул пост тренера молодёжной команды «Уотфорда»

Бывший футболист «Ливерпуля», «Лидса» и сборной Австралии Гарри Кьюэлл объявил на своей странице в «Твиттере», что покидает пост тренера молодёжной команды клуба АПЛ «Уотфорда».
«К сожалению, я покидаю молодёжную команду „Уотфорда“… к несчастью, я не могу похвастать результатами. Однако я чрезвычайно горд тем, что трое из моих воспитанников дебютировали в составе первой команды. Я хотел бы поблагодарить „Уотфорд“ за предоставленную возможность и пожелать клубу и его футболистам всего самого лучшего. Я в ожидании своего следующего испытания», — написал Кьюэлл в своём аккаунте.
Специалист возглавил молодёжную команду «Уотфорда» летом 2015 года.