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Моуринью: если бы я был защитником «МЮ», я бы злился на своих нападающих

14 апреля 2017, пятница. 04:23. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Андерлехтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы и отметил, что оборона его команды сыграла значительно лучше, чем нападение.

«Мы играли в атаке без чувства, мы теряли мяч слишком часто и легко. Наши контратаки прерывались из-за плохих игровых решений, плохой работы с мячом — и в итоге уже соперник получал возможность для контратак. К счастью, наши защитники сегодня действовали хорошо и решали все эти проблемы. Но если бы я был защитником „Манчестер Юнайтед“, я бы злился на своих нападающих», — заявил Моуринью.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андерлехт Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
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