Моуринью: если бы я был защитником «МЮ», я бы злился на своих нападающих

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Андерлехтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы и отметил, что оборона его команды сыграла значительно лучше, чем нападение.
«Мы играли в атаке без чувства, мы теряли мяч слишком часто и легко. Наши контратаки прерывались из-за плохих игровых решений, плохой работы с мячом — и в итоге уже соперник получал возможность для контратак. К счастью, наши защитники сегодня действовали хорошо и решали все эти проблемы. Но если бы я был защитником „Манчестер Юнайтед“, я бы злился на своих нападающих», — заявил Моуринью.