«Байер» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

В субботу, 15 апреля, в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» состоится матч 29-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Баварией». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария».
Ранее команды встречались друг с другом 78 раз. 47 раз победу праздновали футболисты «Баварии», 15 раз матчи завершались вничью, и 16 раз сильнее оказывались игроки «Байера». Последняя встреча между командами состоялась в ноябре 2016 года и завершилась победой «Айнтрахта» со счётом 2:1.