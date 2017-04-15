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«Байер» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

15 апреля 2017, суббота. 12:30. Футбол
В субботу, 15 апреля, в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» состоится матч 29-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Баварией». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария».

Ранее команды встречались друг с другом 78 раз. 47 раз победу праздновали футболисты «Баварии», 15 раз матчи завершались вничью, и 16 раз сильнее оказывались игроки «Байера». Последняя встреча между командами состоялась в ноябре 2016 года и завершилась победой «Айнтрахта» со счётом 2:1.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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15 апреля 2017, суббота
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