Конде: «Амкар» может пробиться в Лигу Европы, всё возможно

Защитник «Амкара» Секу Конде прокомментировал домашнюю ничью с «Уфой» (1:1) в матче 23-го тура РФПЛ, а также автогол партнёра по команде хавбека Януша Гола. По словам игрока, команде по силам пробиться в еврокубковую зону по итогам текущего сезона.
«В первом тайме нам было очень тяжело. Сами себе привезли автогол. В перерыве тренер подбодрил, сказал, что ничего страшного. Автоголы случаются у всех футболистов. К тому же мяч и поле были мокрыми.
Давит ли как-то, что «Амкар» может попасть в еврокубки по итогам сезона? Я всегда позитивен. Всё возможно. В этом году сделаем первый шаг и выйдем в Лигу Европы, через год, возможно, в Лигу чемпионов. Всё может быть. «Амкар» — семья. Мы можем попасть в Лигу Европы», — сказал Конде в интервью пресс-службе пермяков.
«Амкар» (33 очка) располагается на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Терека» и «Уфы», которые находятся на пятой и шестой строчке соответственно, также в активе по 33 балла. У грозненцев матч в запасе.