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Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтем Витиньо

15 апреля 2017, суббота. 16:52. Футбол
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц выступил на пресс-конференции после гостевого матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0). По словам специалиста, у защитника Фёдора Кудряшова перелом носовой перегородки. Он пострадал после удара локтем со стороны нападающего «армейцев» Витиньо.

«Игры наших команд традиционно проходят в острой борьбе. По крайней мере, так было в те два года, что мы работаем в «Ростове». Всегда много драматизма, борьбы, желания победить. Не стала исключением и эта встреча. Сегодня до 30-й минуты мы действовали так, как и предполагали. Владели преимуществом в середине поля, но не смогли воплотить его в моменты и голы. Потом соперник перехватил инициативу. Во втором тайме игра была на качелях, с большим количеством моментов.

Не обошлось без травмы. Мы и так испытываем дефицит игроков, а тут ещё Кудряшов повреждение получил. У Феди перелом носовой перегородки из-за удара локтем Витиньо. Нарушение осталось без внимания арбитра – в результате три-четыре минуты играли в меньшинстве, когда соперник владел колоссальным преимуществом.

Согласен ли с тем, что Нобоа излишне много ошибался? Большинство опасных моментов у наших ворот возникало не потому, что соперник что-то особенное создавал. Мы сами теряли мяч, совершив большое количество невынужденных ошибок, потерь. В числе прочих ошибался и Нобоа», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Ростов Витиньо Иван Данильянц Фёдор Кудряшов
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15 апреля 2017, суббота
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