Наставник «молодёжки» «Спартака»: выглядели лучше «Зенита» и заслуженно победили

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин подвёл итоги матча с «Зенитом». В рамках 23-го тура молодёжного первенства России красно-белые на своём поле победили сине-бело-голубых со счётом 2:1. Победный мяч спартаковцы забили в самом конце игры.
«Нам противостоял сильный соперник. Футболисты «Зенита» хорошо действовали в отборе, поэтому нашим ребятам пришлось непросто. Но мы выиграли большинство единоборств и создали множество голевых моментов. Объективно говоря, выглядели на поле лучше питерцев и заслуженно победили.
Этот матч носил для нас принципиальный характер. Все ребята были настроены победить», — цитирует Лунина официальный сайт «Спартака».