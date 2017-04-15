Игуаин: «Ювентус» стал на одну игру ближе к шестому подряд скудетто

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился впечатлениями от гостевой победы над «Пескарой» (2:0) в матче 32-го тура итальянской Серии A. Аргентинский форвард в прошедшей игре оформил дубль.
«Важная победа, потому что это значит, что мы стали на одну игру ближе к шестому подряд скудетто, это наша цель.
Нам нужно отдохнуть и подготовиться к ответному матчу с „Барселоной“ как можно лучше, потому что это будет очень сложная игра.
Было бы фантастикой добраться до полуфинала Лиги чемпионов», — приводит слова Игуаина официальный сайт «Ювентуса».
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» в Турине разгромил «Барселону» со счётом 3:0.
В таблице итальянского первенства «старая синьора» занимает первое место, опережая на восемь очков «Рому».