Игуаин забил 201 мяч за 326 игр в Примере и Серии А

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин забил свой 200-й гол в европейских первенствах, открыв счёт в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Пескары» (2:0).
Кроме того, аргентинец оформил в матче с «Пескарой» дубль и, таким образом, забил 23 мяча в нынешнем сезоне Серии А. В последний раз столько за «Юве» в чемпионате Италии забивал французский нападающий Давид Трезеге в сезоне-2005/06.
На счету Игуаина — 107 забитых мячей в составе «Реала», 71 – за «Наполи» и 23 – за «Ювентус». Общее количество игр в чемпионатах Испании и Италии — 326 (190 — в Примере, 136 — в Серии А).