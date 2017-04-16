«Арсенал» Т – «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

В воскресенье, 16 апреля, в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 23-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Локомотивом». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Локомотив».
Ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Два раза победу праздновали футболисты «Локомотива», один матч завершился вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Арсенала».
Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась вничью — 1:1.