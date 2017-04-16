Ловчев: у кого Смолов, тот и сильнее

Известный советский футболист, а ныне эксперт Евгений Ловчев прокомментировал итог матча 23-го тура РФПЛ в Казани, в котором местный «Рубин» с минимальным счётом проиграл «Краснодару».
«Рубин» был удручающе скучен. А «Краснодар» — предсказуем. Без Фёдора Смолова было бы совсем тяжело. Два года его ругали, критиковали, а теперь он самый уверенный и мастеровитый форвард России, который в равной игре может делать результат. Но в воздухе всё равно витали вопросы к обоим тренерам: «Что по творчеству? Какую фишку вы придумали, как разнообразили игру команды?». Ответов я не увидел. Понял только, что у кого Смолов, тот и сильнее», — заявил Ловчев.