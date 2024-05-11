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Максим Боков: ЦСКА очень порадовал с «Зенитом», но Тороп — больше всех

Максим Боков: ЦСКА очень порадовал с «Зенитом», но Тороп — больше всех
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Бывший футболист «Зенита» и ПФК ЦСКА Максим Боков поделился впечатлениями от сегодняшней победы красно-синих над командой Сергея Семака в рамках 28-го тура РПЛ.

«ЦСКА сегодня очень порадовал, но больше всех порадовал Тороп! ЦСКА умеет обыгрывать «Зенит». Армейцы готовятся на каждую игру, вне зависимости, какой это турнир. Противостояние продолжается. Сегодня мы обыграли «Зенит». А они будут готовиться к кубковой игре. Это важная встреча. ЦСКА потерял шансы на золото в чемпионате, поэтому будут биться за Кубок. «Зениту» же надо доказывать, что он сильнее», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, исход встречи решил точный удар нападающего гостей Фёдора Чалова с пенальти на 58-й минуте.

ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице, обойдя самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».

Турнирная таблица РПЛ-2023/2024
МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    
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