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Лавров зашёл в раздевалку «Спартака» и поздравил команду с победой над «Зенитом»
16 апреля 2017, воскресенье. 23:10.
Футбол
Министр иностранных дел России, болельщик «Спартака»
Сергей Лавров
после победы красно-белых над «Зенитом» (
2:1
) в 23-м туре РФПЛ зашёл в раздевалку красно-белых и поздравил команду.
Фото доступно в «Твиттер»-аккаунте «Спартака»
Источник:
Официальный "Твиттер" ФК "Спартак" Москва
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