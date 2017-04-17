Горлукович: «Зенит» превращается в середняка

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович после победы красно-белых над «Зенитом» (2:1) в домашнем матче 23-го тура РФПЛ выступил с критикой в адрес петербургской команды.
«Зенит» – это вообще печальное зрелище… Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями «Зенит» превращается в середняка. Это безобразие, ей богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься… А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу. Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси. Даже не пассажир. Можно подобрать и другое слово. Петрушка! До такой степени нельзя опускаться. Катастрофа!» — сказал Горлукович.