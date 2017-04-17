Неймар опроверг информацию, что Луис Энрике раскритиковал его

Нападающий «Барселоны» Неймар опроверг информацию, распространённую СМИ после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Испанский гранд потерпел болезненное поражение со счётом 0:3, и, как сообщалось, главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике подверг критике Неймара, а также защитников Херарда Пике и Хавьера Маскерано.
«Не было критики, направленной конкретно против того или иного игрока. Критике подверглась вся команда, поскольку это командный вид спорта. Мы все сыграли плохо», — цитирует Неймара Esporte Interativo.
Ответная игра между «Барселоной» и «старой синьорой» состоится 19 апреля на поле каталонского клуба.