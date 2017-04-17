«СКА-Хабаровск» вырвал победу в матче с «Зенитом-2»

17 апреля состоялась встреча 32-го тура Футбольной национальной лиги, в которой «СКА-Хабаровск» принимал на своём поле «Зенит-2». Хабаровская команда смогла одержать победу, забив единственный гол в самой концовке игры.
На 89-й минуте победу «СКА-Хабаровск» принёс точный удар Руслана Коряна с пенальти. С 50 очками подопечные Андрея Гордеева продолжают занимать третье место в таблице, дающее право на стыковые матчи с клубами РФПЛ за право выйти в высший футбольный эшелон страны.
«Зенит-2» остался на 14-й позиции.