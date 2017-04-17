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«СКА-Хабаровск» вырвал победу в матче с «Зенитом-2»

17 апреля 2017, понедельник. 13:01. Футбол
17 апреля состоялась встреча 32-го тура Футбольной национальной лиги, в которой «СКА-Хабаровск» принимал на своём поле «Зенит-2». Хабаровская команда смогла одержать победу, забив единственный гол в самой концовке игры.

На 89-й минуте победу «СКА-Хабаровск» принёс точный удар Руслана Коряна с пенальти. С 50 очками подопечные Андрея Гордеева продолжают занимать третье место в таблице, дающее право на стыковые матчи с клубами РФПЛ за право выйти в высший футбольный эшелон страны.

«Зенит-2» остался на 14-й позиции.
ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
17 апреля 2017, понедельник. 11:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1 : 0
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:0 – Корян – 89 (пен)
Удаления: Дедечко, 36 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Зенит-2 СКА-Хабаровск
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17 апреля 2017, понедельник
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