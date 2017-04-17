Бывший тренер «Байера» Шмидт может возглавить сборную Нидерландов

Бывший главный тренер «Байера» Роджер Шмидт является главным претендентом на пост наставника сборной Нидерландов. Об этом пишет De Telegraaf. Австрийский специалист в начале марта был уволен из немецкой команды за неудовлетворительные результаты.
Также сообщается, что на должность тренера голландцев претендуют Руд Гуллит и Хенк тен Кате, которые могут составить дуэт на тренерском мостике национальной команды. Ещё один кандидат в списке Королевского футбольного союза Нидерландов – главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли.
Предыдущий наставник голландцев Данни Блинд был уволен со своего поста после поражения от команды Болгарии (0:2) в матче квалификации ЧМ-2018. Набрав 7 очков в 5 матчах квалификации, сборная Нидерландов занимает четвёртое место в отборочной группе А.
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