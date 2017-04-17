Маурисио: рад быть частью «Спартака», но ещё сильнее рад за моего друга Фернандо

Защитник «Спартака» Маурисио поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» со счётом 2:1 в домашнем матче 23-го тура РФПЛ. Маурисио остался в запасе.
«Всегда, особенно в больших матчах, моё самое главное желание — быть на поле, чтобы помочь команде. Но только бог решает, что будет с каждым из нас. Я ежедневно тренируюсь, чтобы быть готовым, когда моя помощь потребуется. Я готов!
Я очень рад быть частью этой команды, но ещё сильнее я рад за моего друга Фернандо, который отлично показал себя в матче с „Зенитом“. Команда достойна похвалы за то, что оставила все силы на поле. Вот как мы можем достичь своей высокой цели! Мы — «Спартак», — написал Маурисио в «Фейсбуке».