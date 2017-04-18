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Черчесов: этот год будет переломным для конкурентов «Спартака»

18 апреля 2017, вторник. 05:53. Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 23-го тура РФПЛ (2:1).

«Как можно было увидеть в матче „Спартак“ — «Зенит», в РФПЛ идёт рубка. Она будет и в следующей игре с «Ростовом», и через тур — во встрече с ЦСКА.

А что касается очкового отрыва, то, наверное, «Спартак» прибавил во всех компонентах. Перед сезоном пришёл центральный полузащитник, потом пришли Луис Адриано и Самедов. Они наращивали. Тот же «Зенит» или ЦСКА — ушли Муса, Халк, Витсель, Гарай. Наверное, не так просто эти потери компенсировать.

Насчёт "+17" очков по сравнению с прошлым сезоном? «Спартак» планомерно шёл к этому. Здесь я могу только порадоваться за свою бывшую команду. А если говорить о конкурентах, то для них этот год будет переломным, и они будут делать какие-то выводы, чтобы в следующем году быть конкурентоспособными", — сказал Черчесов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит ФК Спартак Станислав Черчесов
Новости. Футбол
18 апреля 2017, вторник
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