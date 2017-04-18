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ФИФА поздравила «Спартак» с 95-летием

18 апреля 2017, вторник. 19:59. Футбол

ФИФА посредством своего официального аккаунта в «Твиттере» поздравила московский «Спартак» с днём рождения. Сегодня исполняется 95 лет со дня основания столичной команды. 18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда московского кружка спорта провела первый в своей истории матч.

В этом сезоне «Спартак» после 23 туров идёт на первом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Красно-белые на 10 очков опережают ЦСКА, который идёт на втором месте, а на 11 — «Зенит», занимающий третью позицию.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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18 апреля 2017, вторник
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