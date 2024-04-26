Кевин Де Брёйне считает, что Филип Фоден поднялся на новый уровень

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне оценил игру Филипа Фодена в сзоне-2023/2024.

«Теперь Филу доверяют играть в центре. Даже сегодня мы не играли ни с одним вингером, поэтому мы оба немного играли в центре, и иногда нам приходилось выходить на фланги.

Фил делает то, что делает, уже шесть или семь лет, и это не значит, что он только что появился на сцене. Он занимался этим годами и помогал нам выигрывать титулы. В этом году он поднялся на новый уровень», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Фоден сыграл 48 матчей, забил 24 мяча и отдал 10 голевых передач.

23-летний футболист является воспитанником «горожан», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Фодена в € 130 млн.

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