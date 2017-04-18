Варди: «Лестер» покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой

Форвард «Лестер Сити» Джейми Варди поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1. Варди сравнял счёт.
«Мы отдали все силы, сделали всё возможное, чтобы во втором тайме перевернуть ход матча. Кое-какие приятные эпизоды были, но мы ожидали большего. Мы оставили на поле всё, что у нас было, и покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. К сожалению, немного повезло. В другой день мы могли бы пройти дальше. Теперь надо думать об АПЛ, у нас есть там незаконченные дела», — сказал Варди в эфире BT Sport.
Первый матч завершился победой «Атлетико» — 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «лисы» завершили выступление в турнире.