Полиция вывела трёх игроков «Баварии» из судейской комнаты после игры с «Реалом»

Три футболиста мюнхенской «Баварии» после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4, доп. время) побывали в судейской комнате. Как сообщает Sport.es, Тьяго Алькантара, Артуро Видаль и Роберт Левандовски захотели лично выразить своё недовольство работой бригады арбитров во главе с венгром Виктором Кошшои.
Отмечается, что в дело пришлось вмешаться полиции, которая вывела игроков из судейской комнаты.
Напомним, Видаль был удалён с поля на 84-й минуте, когда ему была показана спорная вторая жёлтая карточка. В дополнительное время второй и третий мячи «Реала», вероятно, были забиты из положения вне игры.