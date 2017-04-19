Полузащитник «Баварии» Франк Рибери после матча с «Реалом» высмеял венгерскую бригаду судей. Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов прошла 18 апреля в Мадриде и завершилась победой мадридской команды со счётом 4:2. Рибери выложил в «историях» «Инстаграма» фотографии, на которых видно, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду находился в офсайде, когда забивал второй и третий голы в ворота «Баварии». Рибери также выложил видео, на котором видно, что полузащитник «Баварии» Артуро Видаль сыграл в мяч в эпизоде на 84-й минуте матча, после которого судья Виктор Кошшои показал чилийскому футболисту вторую жёлтую карточку и удалил с поля. «Браво», — иронично подписал Рибери выложенные им фото и видео.
Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»
Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»