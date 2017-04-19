Уилшир может пропустить остаток сезона

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир рискует пропустить остаток сезона, сообщает The Telegraph. Напомним, хавбек получил травму в выездном матче 33-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:4).
Первоначальные снимки показали, что игрок избежал перелома левой малоберцовой кости, однако повторное обследование не исключило наличия трещины в кости. Врачи пока не поставили окончательный диагноз, но если худшие опасения подтвердятся, полузащитник больше не сыграет в нынешнем сезоне.
Напомним, что контракт Уилшира принадлежит лондонскому «Арсеналу», а за «Борнмут» он играет на правах аренды. В нынешнем сезоне Джек провёл в АПЛ 29 матчей, в которых отдал 2 голевых паса.