Хеккинг: считаю, что Дахуд не должен был подписывать контракт с «Боруссией» Д

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг считает, что полузащитник команды Махмуд Дахуд совершил ошибку, подписав контракт с дортмундской «Боруссией». Ряды дортмундцев футболист пополнит по окончании нынешнего сезона.
«Я считаю, что Дахуд не должен был подписывать контракт с «Боруссией». Это не лучшее развитие событий для него. Об этом я ему и лично говорил. Дахуд – отличный футболист, но первый круг у него не получился. Было бы неплохо, если бы он сначала прибавил в стабильности», — приводит слова Хеккинга Sport Bild.
Дахуд подписал контракт с «Боруссией» до лета 2022 года.