«Чемпионат» сыграл в мини-турнире в поддержку детей с синдромом Дауна

16 апреля 2017 года, в комплексе ЛФК ЦСКА проходил традиционный весенний благотворительный турнир по мини-футболу «СПОРТ ВО БЛАГО» в поддержку детей с синдромом Дауна. Цель турнира – собрать средства на проект «Футбол во имя надежды»: обучение подростков с синдромом Дауна футболу.
Всего в игре приняли участие 12 коллективов, среди которых 10 команд представляли ведущие компании и 2 – родителей воспитанников фонда «Даунсайд Ап». Общими усилиями удалось собрать 1 025 000 рублей на занятия по футболу подростков с синдромом Дауна.
Среди участников турнира была и команда, собранная из журналистов и разработчиков портала «Чемпионат». Победителями весеннего турнира «СПОРТ ВО БЛАГО» стали: ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» (1-е место), АО «Лаборатория Касперского» (2-е место) и NO ONE (3-е место).