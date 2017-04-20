Гути: если бы видеоповторы уже ввели, «Реал» избежал бы дополнительного времени

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути высказался на тему судейства в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась в дополнительное время со счётом 4:2.
В немецком клубе уверены, что второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры, чего не заметила судейская бригада. Гути отметил, что «Бавария» забила второй гол из офсайда.
«Если бы видеоповторы уже ввели, «Реал» избежал бы дополнительного времени», — написал Гути в «Твиттере».