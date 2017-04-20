Владелец «Арсенала» Стэн Кронке выделил Трампу $ 1 млн

Правительство США опубликовало отчёт о поступлениях в инаугурационный фонд президента Дональда Трампа — среди пожертвовавших числятся и владельцы английских клубов.
Один из главных акционеров лондонского «Арсенала» Стэн Кронке в январе этого года выделил Трампу $ 1 млн. Владелец «Фулхэма» Шахид Хан также перечислил в фонд $ 1 млн, а совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глэйзер пожертвовал $ 250 тыс.
Помимо «Арсенала» Кронке является владельцем клубов «Денвер Наггетс» (НБА), «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ) и «Колорадо Рэпидс» (MLS). Семье Глэйзеров принадлежит команда «Тампа-Бэй Бакканирс» (НФЛ). Хан владеет клубом «Джексонвилл Джагуарс» (НФЛ).